Anonimowość zgłoszeń sygnalistów w praktyce – jak zaprojektować kanał, któremu pracownicy naprawdę zaufają

Dlaczego pracownicy milczą, choć prawo ich chroni?

Ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, która dla podmiotów prawnych weszła w życie 25 września 2024 r., zapewnia osobom zgłaszającym naruszenia szeroką ochronę przed działaniami odwetowymi – od wypowiedzenia umowy, przez degradację, po prześladowanie psychiczne. Na papierze ochrona ta wydaje się kompleksowa. W praktyce jednak przepaść między literą prawa a skłonnością pracowników do korzystania z kanałów wewnętrznych pozostaje wyraźna.

Pierwsze dane zebrane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na samym początku obowiązywania ustawy świetnie obrazują mechanizmy zachowań zgłaszających. Do końca 2024 roku wpłynęło 130 zgłoszeń zewnętrznych (kierowanych do organów państwa). Choć liczba ta wydaje się nieduża, należy pamiętać, że przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych ruszyło dopiero 25 grudnia 2024 r. Te 130 spraw wpłynęło więc w zaledwie 6 dni! Skala ta pokazuje, że ludzie chcą zgłaszać nieprawidłowości, ale chętnie decydują się od razu na kontakt z instytucjami zewnętrznymi.

Dlaczego omijają firmowe kanały wewnętrzne? Psycholodzy organizacyjni wskazują na kilka kluczowych przyczyn. Pierwsza i najważniejsza to obawa przed demaskowaniem, czyli lęk, że mimo deklarowanej poufności tożsamość zgłaszającego zostanie ujawniona wewnątrz firmy – celowo lub wskutek niedbałości. Druga przyczyna to brak wiary w skuteczność: pracownicy sceptycznie oceniają, czy zgłoszenie w ogóle coś zmieni. Trzecia to kultura organizacyjna – w środowiskach, gdzie lojalność wobec przełożonego przedkłada się nad etykę, samo skorzystanie z kanału bywa postrzegane jako zdrada.

Z tych właśnie powodów anonimowość nie jest jednym z wielu parametrów systemu zgłoszeń – jest jego fundamentem. Jeśli pracownik nie wierzy, że jego tożsamość jest bezpieczna, nie skorzysta z kanału, choćby procedura była wzorcowo napisana.

Co ustawa mówi o anonimowości – i gdzie milczy

Polska ustawa o ochronie sygnalistów nie nakłada na pracodawców bezwzględnego obowiązku przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Podmiot wdrażający procedurę może – ale nie musi – zdecydować się na obsługę takich zgłoszeń. Jeśli jednak tego nie zrobi, zobowiązany jest do wyraźnego wskazania w procedurze, że zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Z prawnego punktu widzenia decyzja ta wydaje się pozostawiona uznaniu organizacji. Z praktycznego – wybór rezygnacji z anonimowości jest strategicznie ryzykowny. Badania nad efektywnością systemów whistleblowingowych prowadzone w krajach, które wcześniej implementowały dyrektywę unijną, pokazują konsekwentnie: organizacje dopuszczające zgłoszenia anonimowe rejestrują od 40 do 60 procent więcej trafnych zgłoszeń niż te, które wymagają podania tożsamości. Wyższy wolumen sygnałów przekłada się na szybsze wykrywanie nieprawidłowości i mniejsze straty finansowe lub reputacyjne w dłuższej perspektywie.

Ustawa nakłada jednocześnie na pracodawców obowiązek zachowania poufności danych identyfikujących zgłaszającego. Naruszenie tego obowiązku jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, a w przypadku działań odwetowych wobec sygnalisty – nawet karą pozbawienia wolności do 3 lat. To ważny sygnał: ustawodawca traktuje ochronę tożsamości sygnalisty jako dobro prawne, a nie tylko techniczny element procedury.

Techniczna anonimowość – co musi zapewnić system

Wdrożenie kanału, który rzeczywiście zapewnia anonimowość, wymaga przemyślanych decyzji technicznych. Podstawowe błędy, jakie popełniają organizacje, są zaskakująco powszechne: tworzenie dedykowanej skrzynki mailowej do zgłoszeń anonimowych (adres IP nadawcy jest łatwy do ustalenia), korzystanie z ogólnofirmowego formularza na stronie www bez odpowiedniego zabezpieczenia, czy prowadzenie rozmów telefonicznych na wewnętrznych liniach nagrywanych.

Systemy do obsługi zgłoszeń budowane z myślą o ochronie sygnalistów stosują kilka warstw technicznych zabezpieczeń. Pierwsza to niezapisywanie adresu IP ani żadnych metadanych urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia. Druga to szyfrowanie end-to-end całości komunikacji między zgłaszającym a osobą prowadzącą postępowanie wyjaśniające – dostawca systemu nie powinien mieć dostępu do treści wiadomości. Trzecia to możliwość prowadzenia anonimowej korespondencji zwrotnej: system przydziela zgłaszającemu unikalny, losowy identyfikator i hasło, dzięki którym może wrócić do sprawy i odpowiedzieć na pytania prowadzącego – bez konieczności ujawniania tożsamości. Taka dwustronna komunikacja znacząco podnosi jakość postępowań wyjaśniających, bo pozwala na doprecyzowanie zgłoszenia.

Warto też pamiętać o aspekcie RODO. Dane osobowe pojawiające się w zgłoszeniu (np. imiona i nazwiska osób wskazanych jako sprawcy lub świadkowie) podlegają rygorystycznym zasadom przetwarzania. Organizacja powinna z wyprzedzeniem określić role administratora i procesora danych w kontekście systemu zgłoszeń, a dostawcy zewnętrznego oprogramowania powinna towarzyszyć odpowiednia umowa powierzenia przetwarzania danych.

Organizacyjna anonimowość – czynnik ludzki, którego technologia nie zastąpi

Nawet najlepiej zaprojektowany technicznie system zgłoszeń może zawieść, jeśli organizacja nie zadba o anonimowość na poziomie procesów i kultury. Chodzi tu o kilka praktycznych kwestii, które często pozostają poza radarem przy wdrożeniu.

Po pierwsze: kto prowadzi postępowania wyjaśniające? Ustawa wymaga, by była to osoba bezstronna, niezależna od linii zarządzania. W praktyce wiele organizacji powierza tę rolę działowi prawnemu lub HR – co rodzi konflikt interesów, gdy zgłoszenie dotyczy kadry zarządzającej. Dobrą praktyką jest wyznaczenie do tej roli zewnętrznego podmiotu lub dedykowanego pracownika compliance nieuwikłanego w struktury, których dotyczy potencjalne zgłoszenie.

Po drugie: jak wygląda komunikacja wewnętrzna o systemie? Jeśli szef działu osobiście tłumaczy pracownikom, jak działają kanały zgłoszeń, nieświadomie wysyła sygnał, że dobrze wie, kto z nich może skorzystać. Lepsza praktyka to neutralne, systemowe informowanie – np. w formie dostępnej na intranecie dokumentacji, kursu e-learningowego lub komunikacji od działu compliance, nie od bezpośrednich przełożonych.

Po trzecie: co się dzieje po zgłoszeniu? Pracownicy obserwują organizację. Jeśli po każdym zgłoszeniu natychmiast dochodzi do widocznych zmian w zespole lub nagle atmosfera się zmienia w dziale, który mógł być źródłem informacji, kultura anonimowości upada – bez względu na to, czy tożsamość zgłaszającego formalnie pozostała tajna.

Jak wygląda system, któremu warto zaufać – kryteria wyboru

Rynek oprogramowania do obsługi zgłoszeń sygnalistów jest w Polsce dobrze rozwinięty. Dla organizacji stojącej przed wyborem odpowiedniego narzędzia warto sformułować konkretne pytania weryfikacyjne. Dobry system powinien spełniać następujące kryteria:

Brak rejestracji adresu IP i metadanych urządzenia – dostawca powinien to potwierdzić w dokumentacji technicznej, a nie tylko w materiałach marketingowych.

Szyfrowanie end-to-end z architekturą zero-knowledge – to znaczy, że nawet dostawca systemu nie może odczytać treści zgłoszeń przechowywanych na jego serwerach.

Możliwość anonimowego dialogu zwrotnego – zgłaszający powinien móc odpowiadać na pytania prowadzącego postępowanie bez ujawniania tożsamości.

Automatyczne prowadzenie rejestru zgłoszeń – ustawa wymaga jego prowadzenia, a ręczne uzupełnianie pliku Excel jest zarówno nieefektywne, jak i podatne na błędy.

Rozliczalność procesu – system powinien rejestrować wszystkie czynności podjęte w ramach postępowania wyjaśniającego, tworząc ścieżkę audytu na potrzeby ewentualnej kontroli.

Przykładem polskiego narzędzia spełniającego te wymagania jest SygnaApp – platforma zaprojektowana z myślą o zgodności z wymogami ustawy i Dyrektywy (UE) 2019/1937. Decyzja o wyborze konkretnego systemu powinna jednak zawsze zostać poprzedzona wewnętrzną analizą potrzeb organizacji, w tym oceną liczby zatrudnionych, rodzaju potencjalnych ryzyk oraz zasobów przeznaczonych na prowadzenie postępowań.

Nowe obowiązki i terminy – o czym nie można zapomnieć w 2026 roku

Rok 2026 to kolejny rok z wymogami compliance, o których nie może zapomnieć żaden dział prawny i HR w Polsce. Przede wszystkim należy pamiętać o zbliżającym się terminie 1 lipca 2026 roku. Z perspektywy prawa nie jest to ostateczny termin na wdrożenie przepisów dla całego rynku, gdyż te w pełni obowiązują podmioty spełniające kryteria zatrudnienia już od 2024 roku. 1 lipca to natomiast jedna z dwóch w roku (obok 1 stycznia) ustawowych dat weryfikacji stanu zatrudnienia.

Próg, od którego system zgłoszeń staje się obowiązkowy, to 50 pracowników. Jeśli firma na początku roku zatrudniała np. 45 osób, ale w wyniku wiosennych rekrutacji przekroczyła pułap 50 osób, to właśnie od 1 lipca 2026 roku staje się podmiotem obowiązanym i musi niezwłocznie dysponować wdrożoną procedurą oraz działającym kanałem zgłoszeń. Zignorowanie tego obowiązku naraża na karę grzywny osobę odpowiedzialną za wdrożenie – zazwyczaj członka zarządu.

Osobną kwestią jest obowiązek sprawozdawczy nałożony na organy publiczne, które do 31 marca każdego roku przekazują Rzecznikowi Praw Obywatelskich statystyczne zestawienia zgłoszeń zewnętrznych. Pierwsze zbiorcze sprawozdanie, obejmujące historyczne dane za lata 2024 i 2025, zostało złożone do 31 marca 2026 roku, dając nam pierwsze szerokie spojrzenie na rzeczywistą skalę korzystania z zewnętrznych kanałów zgłoszeń w kraju.

Podsumowanie: anonimowość to inwestycja, nie tylko obowiązek

Ustawa o ochronie sygnalistów skutecznie zmieniła krajobraz compliance w polskich organizacjach. Jednak sama obecność formalnie poprawnej procedury to za mało, by system spełniał swoje zadanie. Kluczem jest zaufanie pracowników – a to zaufanie buduje się przez rzeczywistą, wielowarstwową anonimowość: techniczną, procesową i kulturową.

Organizacje, które podchodzą do wdrożenia systemu zgłoszeń strategicznie – inwestując nie tylko w narzędzie, ale i w edukację, odpowiednie przypisanie ról oraz kulturę otwartości – zyskują coś więcej niż zgodność z przepisami. Zyskują wewnętrzny mechanizm wczesnego ostrzegania, który może zapobiegać kosztownym skandalom, sporom sądowym i utracie reputacji, zanim te staną się faktem.

W środowisku regulacyjnym, które się zaostrza, a świadomość pracowników rośnie, pytanie nie brzmi już: "czy wdrożyć system zgłoszeń?". Brzmi: "jak prowadzić go tak, żeby naprawdę działał".

Artykuł ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości dotyczących wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów zalecamy konsultację z radcą prawnym lub adwokatem specjalizującym się w prawie pracy i compliance.